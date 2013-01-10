英国央行: 维持利率不变,量化宽松规模亦不变

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
英国通胀居高不下,可能是阻却央行委员采取进一步行动的原因,同时他们正等待经济体质更为明确的讯号,以及央行提升放贷行动的进一步资讯.
对于英国央行未来是否会重启资产购买计画,分析师看法不一,但就算重启,预期最快也要等到2月央行公布最新季度经济报告后.
英国央行将在1月23日公布会议记录.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。