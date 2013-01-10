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货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 20:16 BJT

英国央行: 维持利率不变,量化宽松规模亦不变

英国通胀居高不下,可能是阻却央行委员采取进一步行动的原因,同时他们正等待经济体质更为明确的讯号,以及央行提升放贷行动的进一步资讯.

对于英国央行未来是否会重启资产购买计画,分析师看法不一,但就算重启,预期最快也要等到2月央行公布最新季度经济报告后.

英国央行将在1月23日公布会议记录.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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