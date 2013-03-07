英国央行：决定不重启公债购买计划，维持利率不变

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
上周路透调查显示，英国央行本周决定进行更多量化宽松政策的几率为40%，年底前进行的几率为60%。
上月三名决策者意外投票赞成重启公债购买计划。3月会议的投票情况将在两周后公布。
英国经济濒临四年内第三次衰退的边缘，不过周二公布的强劲服务业数据说明，该国今年第一季度可能录得温和增长。
此外目前通胀率为2.7%，央行预测需三年时间能实现通胀目标。
上月英国央行总裁金恩，市场专家费希尔与MPC委员迈尔斯赞成进一步购买250亿英镑资产，此后其他官员似乎也对进一步激励持开放态度。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。