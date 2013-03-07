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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 20:19 BJT

英国央行：决定不重启公债购买计划，维持利率不变

上周路透调查显示，英国央行本周决定进行更多量化宽松政策的几率为40%，年底前进行的几率为60%。

上月三名决策者意外投票赞成重启公债购买计划。3月会议的投票情况将在两周后公布。

英国经济濒临四年内第三次衰退的边缘，不过周二公布的强劲服务业数据说明，该国今年第一季度可能录得温和增长。

此外目前通胀率为2.7%，央行预测需三年时间能实现通胀目标。

上月英国央行总裁金恩，市场专家费希尔与MPC委员迈尔斯赞成进一步购买250亿英镑资产，此后其他官员似乎也对进一步激励持开放态度。(完) (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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