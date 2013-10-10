英国央行：维持利率与购债计划规模不变，一如预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月30日
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
央行10月会议未对规模在3,750亿英镑的资产购买计划作出改变，且决定维持利率在0.5%的纪录低位不变。
英国经济本月出现进一步复苏的迹象，这削弱了增加资产购买的前景。
英国央行卡尼表示，失业率降至7%之前央行不会升息，除非通胀有失控的威胁。目前英国失业率处在7.7%。
英国央行预计，直到2016年底失业率才能降至那个水平，尽管经济增长增强。不过大多数私营部门的经济分析师认为失业率会议更快的速度下降，而且金融市场预计央行最早在2015年初就会升息。
国际货币基金组织(IMF)本周稍早上调英国经济增长预估，且上调幅度是发达国家中最大的，预估今明两年英国经济分别成长1.4%和1.9%。
英国央行货币政策委员会跟往常一样未作出进一步声明。10会议记录将在本月23日公布。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
--辉山乳业上周五股价怒泻九成，根据中央结算系统最新显示当日有19间券商合共减少持仓5.9亿股股份，其中减仓最多的是国元证券，达2.16亿股。
路透新加坡3月30日 - 油价周四持稳，利比亚原油产出下降以及美国汽油库存减少带来支撑，不过美国原油库存增加仍令油市承压。
路透上海3月30日 - 中国股市沪综指周三收跌0.36%。沪深证交所融资融券余额当日增 加0.1亿元人民币；两市两融余额为9,315.1亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 3/29 5,452.9 3,862.2 9,315.1 0.1 3,241.31 3/28 5,446.4 3,868.6 9,315.0 9.3 3,252.95 3/27 5,439.7 3,866.0 9,305.7