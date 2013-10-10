英国央行：维持利率与购债计划规模不变，一如预期

央行10月会议未对规模在3,750亿英镑的资产购买计划作出改变，且决定维持利率在0.5%的纪录低位不变。

英国经济本月出现进一步复苏的迹象，这削弱了增加资产购买的前景。

英国央行卡尼表示，失业率降至7%之前央行不会升息，除非通胀有失控的威胁。目前英国失业率处在7.7%。

英国央行预计，直到2016年底失业率才能降至那个水平，尽管经济增长增强。不过大多数私营部门的经济分析师认为失业率会议更快的速度下降，而且金融市场预计央行最早在2015年初就会升息。

国际货币基金组织(IMF)本周稍早上调英国经济增长预估，且上调幅度是发达国家中最大的，预估今明两年英国经济分别成长1.4%和1.9%。

英国央行货币政策委员会跟往常一样未作出进一步声明。10会议记录将在本月23日公布。(完)