更正-《焦点》英国央行总裁卡尼回击批评者，称失业率降至7%不会必然升息

(更正：因译文有误，内文第三段改为“需要三年时间”，非“三个月”)

* 卡尼称对前瞻性指引的批评不合逻辑

* 7%的失业率不是升息触发因素

* 英国官方经济数据还需要改进

* 苏格兰皇家银行对小企业的做法很有问题

路透伦敦11月26日 - 英国央行总裁卡尼周二对前瞻性指引政策的批评者予以回击，他说如果央行未能讲清楚低利率将会维持多久，那么经济复苏可能存在风险。前瞻性指引是卡尼的一项中心政策。

卡尼还把矛头指向英国的官方统计数据，并对苏格兰皇家银行 不公平对待小企业的报导表示深切关注。国会议员的质询有时充满火药味，这与今年稍早卡尼首次面对议员时受到的热烈欢迎对比鲜明。

卡尼今年7月接管英国央行，一个月之后，该行宣布在失业率降至7%之前不会考虑升息。当时英国央行称这可能需要三年时间。

此后经济增长提速，失业率下降速度超过央行预期，这增加了对央行的低利率承诺能维持多久的疑虑。

英国下议院财政委员会的委员向卡尼提出了尖锐的问题。

一名保守党议员称，前瞻性指引政策“从开始就注定失败”，卡尼驳斥这种想法“完全没有逻辑”。

卡尼说，如果央行没有讲清楚自己的计划，市场原本会预期更提早加息。

“我们未看到利率波动的短期预期出现调整...鉴于当前经济复苏的力道，这种关联原本会完全反映在利率波动中。”

反对党工党的一名议员指责他过于粉饰英国的经济表现、以及讨好财政大臣欧思邦。卡尼说这让他“觉得不只是被冒犯”。

卡尼还表示没有在加拿大从政的雄心，但这或许不能终止对他以后会变卦的猜测。去年他也曾否认对英国央行总裁这个职位有兴趣。

**7%的失业率只是门槛**

卡尼强调7%的失业率不会迫使央行升息，他说，“7%只是个门槛，不是触发因素。”

英国经济今年的复苏速度就连英国政府都感到惊讶，并且领跑发达国家。卡尼对此表示谨慎，称经济复苏起点低。

他还表示，低于标准的官方数据妨碍了英国央行对经济体质的评估，尤其是企业投资和债务水平。

“我对加拿大数据的看法则乐观得多，”卡尼表示。在7月就任英国央行总裁前，卡尼担任加拿大央行总裁。

当被问及英国楼市复苏时，卡尼表示，房价可能会继续强劲上扬。

“楼市存在动能。我们预计近期动能会持续一段时间，之后房价涨势将与名义收入增长更加匹配，”他说。