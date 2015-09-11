英国利率：近一半的英国人预计未来12个月将迎来升息--央行调查

路透伦敦9月11日 - 英国央行周五发布的调查报告显示，有越来越多的英国人开始接受央行总裁卡尼传递出的信息，即英国料将迎来金融危机爆发前至今的首次升息。

调查结果显示，预计未来一年升息的英国人所占比例，减去那些预计未来一年降息的英国人所占比例，差值已经从5月的33%升至46%。

英国央行称，这是自2011年5月以来对于升息的最高预期水平。

尽管英国通胀率接近于零，但卡尼表示，有关升息与否的决定将在年关之际变得更明朗。

路透调查访问的分析师预测，英国央行将维持利率在纪录低点，直至明年第一季，因为央行要确保获利复苏已经稳固。

英国央行的调查显示，公众预期未来12个月通胀率为2.0%，5月时的调查预测为2.2%。

未来两年和五年的通胀预期则保持不变，分别为2.3%和2.8%。

调查还显示，英国民众对通胀率的印象与官方数据脱节。当问及当前通胀率是多少时，民众回答的均值为2.1%。官方的7月消费者物价指数增幅仅为0.1%。

Yougov/花旗8月底公布的调查显示，英国民众对未来12个月的通胀预期在7月触及八个月高位后，8月时有所回落。(完)