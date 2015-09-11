英国利率：近一半的英国人预计未来12个月将迎来升息--央行调查

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透伦敦9月11日 - 英国央行周五发布的调查报告显示，有越来越多的英国人开始接受央行总裁卡尼传递出的信息，即英国料将迎来金融危机爆发前至今的首次升息。
调查结果显示，预计未来一年升息的英国人所占比例，减去那些预计未来一年降息的英国人所占比例，差值已经从5月的33%升至46%。
英国央行称，这是自2011年5月以来对于升息的最高预期水平。
尽管英国通胀率接近于零，但卡尼表示，有关升息与否的决定将在年关之际变得更明朗。
路透调查访问的分析师预测，英国央行将维持利率在纪录低点，直至明年第一季，因为央行要确保获利复苏已经稳固。
英国央行的调查显示，公众预期未来12个月通胀率为2.0%，5月时的调查预测为2.2%。
未来两年和五年的通胀预期则保持不变，分别为2.3%和2.8%。
调查还显示，英国民众对通胀率的印象与官方数据脱节。当问及当前通胀率是多少时，民众回答的均值为2.1%。官方的7月消费者物价指数增幅仅为0.1%。
Yougov/花旗8月底公布的调查显示，英国民众对未来12个月的通胀预期在7月触及八个月高位后，8月时有所回落。(完)
(编译 高琦/李春喜; 审校 张涛/蔡美珍)
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年