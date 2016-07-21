英国经济：量化宽松提升了企业通胀预期，但前瞻指引作用不大--研究

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
英国央行推出的融资换贷款计划，以及欧洲央行总裁德拉吉2012年7月承诺“竭尽全力”保卫欧元，也影响了企业的价格预期。
英国央行总裁卡尼的言论则力道偏弱，他的2013年政策前瞻性指引对企业的通胀预期没有多大作用，当时他称在失业率下降前不会升息。
研究报告称，“货币政策委员会的前瞻性指引效果并不明显。”
该研究报告以英国工业联盟(CBI)的季度调查数据为依据，衡量企业通胀预期。(完)
(翻译 孙国玉/张荻； 审校 李爽/王颖)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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