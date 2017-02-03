焦点：英国央行大幅上调今年成长预估 但仍无意加息

路透伦敦2月2日 - 英国央行周四大幅上调2017年英国经济成长预估，但警告称，脱欧道路“不会一帆风顺”，看似并不急于升息。

有迹象显示，英国央行内部出现分歧，九位货币政策委员中，部分委员对通胀料升穿央行设定的2%目标的容忍度“更接近”极限。

不过，在最新的季度经济评估中，英国央行释出的普遍信号是，即便自去年6月英国公投退欧后，英镑走软推动物价快速攀升，但央行并不担心处于纪录低位的利率。

在英国央行公布利率决定和总裁卡尼发表讲话后，英镑走软，英国10年期公债收益率回落，势将创下两个月来最大单日跌幅，表明投资者推迟对英国央行升息时机的押注。

英国央行货币政策委员会一致投票决定维持利率在0.25%的纪录低位不变，且保持现有的刺激计划规模。

不过，卡尼无意放弃对英国退欧的担忧。他指出，不能因为央行上调了经济成长预估，就意味着公投退欧不会给经济造成任何损害。

“退欧进程才刚刚拉开序幕。尽管前进的方向已经明确，但整个过程不会一帆风顺，”他在记者会上表示。

至关重要的是，英国央行还表示，决策者现认为，在退欧行动开始推升通胀前，失业率可能降至4.5%，低于之前预估的5%，也低于当前水准4.8%。

这可能有助于央行在更长时间内保持低利率，且对央行在三个月后二度大幅上调2017年经济成长预估也会有帮助。

在周四宣布政策决定前，金融市场已消化的英国央行今年升息机率约为50%。但多数经济学家表示，在2019年中以前可能都不会升息，届时英国可能已经退出欧盟。

“尽管通胀会在中短期内升穿央行设定的2%通胀目标，货币政策委员会仍可能会等到英国安全退欧后才开启政策收紧周期，”毕马威的经济学家Yael Selfin说。

以卡尼为首的央行决策者，错误地估计了英国经济在去年6月公投退欧后的韧性。

2016年英国经济的增长速度位居七国集团之首，与英国央行在公投前发出的，快速退欧可能会损害英国经济的警告形成鲜明对照。

“我们没有考虑到的一点是，消费者支出的力度，和与之相关的消费者信心，”卡尼说。

**成长预期强劲**

英国央行表示，现预计今年经济成长年率为2.0%，高于上月接受路透调查的50位分析师中49位的预期，且远超央行之前作出的1.4%的预期。

最新的成长预估远高于英国央行在公投退欧几周后的预期。央行当时预计，今年经济成长0.8%。从当时的情况看，英国经济有滑入衰退的风险，央行采取果断行动，降息至0.25%的纪录低位。

从那以后，英国消费者支出势头不减，财政大臣哈蒙德放松了政府的撙节力度。

英国央行还将2018和2019年成长预估小幅上调0.1个百分点，称仍预计，通胀攀升将会导致英国家庭生活水平在今年底开始停滞不前。

在谈到通胀问题时，卡尼表示，他预计通胀率将在本月触及央行设定的2%目标。但英国央行还指出，现预计未来两年的通胀将会略低于11月的预期。

英国央行表示，下调通胀预期，部分是因为英镑小幅反弹，以及近期市场对利率攀升的押注增加。

政治因素也是导致英国经济前景仍然高度不确定的原因之一，其中包括，英国退欧和美国新总统特朗普的政策。卡尼称，由于利率已处于非常低的水平，各国央行主导全球经济的能力正在减弱。

“用沃荷的话来说，从很多方面来看，央行的‘15分钟名气’已所剩无几，这是件好事，”他说。

普普艺术的开创者之一、美国艺术家安迪‧沃荷曾经说过，未来，每个人都有15分钟的机会成为世界名人。(完)