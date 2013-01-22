英国经济: 需重新审视央行控制通胀的任务--央行总裁金恩

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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路透贝尔法斯特1月22日 - 英国央行总裁金恩周二发表演讲称,该央行钉住通胀目标的任务需做微调,但不应进行根本性改变.
他还表示,英国央行准备好在必要时重启购债计划或降息,以刺激经济增长,但英国若想实现比"温和复苏"更快的增长,就需进行更为根本的改革.金恩预计英国经济2013年将温和复苏.
金恩将于6月卸任英国央行总裁一职,接替他的现任加拿大央行总裁卡尼主张长期承诺低利率,这也是美国联邦储备理事会(美联储,FED)青睐的做法.
但金恩表示,英国央行与政府是时候重新思考一下了.
"很多工业化国家的央行与政府近期所为,已经引起人们对货币政策实施框架的质疑."他说道,"在英国...重新审视货币政策制订方面的安排是明智做法."
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IMF为国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周四小涨，此前南非新财长吉加巴承诺，将努力避免南非信贷评等遭第三家评等机构下调至垃圾级。