英国经济: 需重新审视央行控制通胀的任务--央行总裁金恩

路透贝尔法斯特1月22日 - 英国央行总裁金恩周二发表演讲称,该央行钉住通胀目标的任务需做微调,但不应进行根本性改变.

他还表示,英国央行准备好在必要时重启购债计划或降息,以刺激经济增长,但英国若想实现比"温和复苏"更快的增长,就需进行更为根本的改革.金恩预计英国经济2013年将温和复苏.

金恩将于6月卸任英国央行总裁一职,接替他的现任加拿大央行总裁卡尼主张长期承诺低利率,这也是美国联邦储备理事会(美联储,FED)青睐的做法.

但金恩表示,英国央行与政府是时候重新思考一下了.