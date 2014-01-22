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市场报道 | 2014年 1月 23日 星期四 02:30 BJT

英国利率：若失业率降至7%，英国央行不需要马上升息-MPC委员麦卡弗蒂

路透诺丁汉1月22日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周三在演说中表示，即使英国失业率短期内下跌至7%，英国央行也不需要马上升息。

在周三数据显示英国截至11月的三个月失业率跌至7.1%，进一步接近英国央行考虑升息的7%失业率门槛后，麦卡弗蒂是首位发表讲话的英国央行决策者。

“值得一提的是，失业率7%只是一个门槛，并非一个触发因素，且即使失业率短期内触及7%，MPC认为没有马上升息的需要，”麦卡弗蒂说。(完)

(编译 利棣儿；审校　李军)
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