英国央行：委员麦卡弗蒂称薪资增长和通胀的上行风险进一步削弱--报导

路透伦敦2月15日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在周一刊发的采访稿中称，英国薪资增长和通胀面临的上行风险已进一步消退，本月稍早他放弃了独自支持的加息立场。

“薪资成本和通胀面临的上行风险并未消失，但已被进一步削弱，”麦卡弗蒂向华尔街日报称。

他补充道，倘若需要通过降息或重启购债计划来应对新一轮低迷，英国央行手中仍有弹药。