英国央行：委员麦卡弗蒂称薪资增长和通胀的上行风险进一步削弱--报导

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
路透伦敦2月15日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在周一刊发的采访稿中称，英国薪资增长和通胀面临的上行风险已进一步消退，本月稍早他放弃了独自支持的加息立场。
“薪资成本和通胀面临的上行风险并未消失，但已被进一步削弱，”麦卡弗蒂向华尔街日报称。
他补充道，倘若需要通过降息或重启购债计划来应对新一轮低迷，英国央行手中仍有弹药。
据华尔街日报报导，麦卡弗蒂强调，英国央行官员仍认为下一步利率行动将是上调。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
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