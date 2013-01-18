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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 19:46 BJT

英国经济: 英国央行委员麦卡弗蒂称,不确定英镑是否具有竞争力

路透伦敦1月18日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周五表示,他怀疑英镑是否处于确保经济重回平衡的正确水准上,并称央行应对新政策采取开放态度.

他在接受彭博电视专访时被问及是否认为英镑应进一步走软以协助出口时,他称"在让经济根本的重回平衡方面,英镑是否现正处于具有竞争力的水准不无疑问."

但他表示,英镑汇价水准不是英国相对疲弱出口表现的唯一原因.

"我认为出口缺乏表现是因为我们的主要市场需求贫乏,以及我们目前的主要出口地为成长放缓的市场."

麦卡弗蒂同时提到,必要时英国央行应该探寻更多量化宽松及为贷款融资(Funding for Lending Scheme)以外的其他政策,但他淡化设定名目国内生产总值(GDP)的构想.

"这是在非比寻常状况下才会有用,"麦卡弗蒂表示."我不认为名目GDP目标是比其他方法更好的指标,我认为其存在特定问题,肯定是与如何衡量有关."(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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