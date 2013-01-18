英国经济: 英国央行委员麦卡弗蒂称,不确定英镑是否具有竞争力

纽约期市：ICE可可期货下跌，因技术因素和供应充足
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
路透伦敦1月18日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周五表示,他怀疑英镑是否处于确保经济重回平衡的正确水准上,并称央行应对新政策采取开放态度.
他在接受彭博电视专访时被问及是否认为英镑应进一步走软以协助出口时,他称"在让经济根本的重回平衡方面,英镑是否现正处于具有竞争力的水准不无疑问."
但他表示,英镑汇价水准不是英国相对疲弱出口表现的唯一原因.
"我认为出口缺乏表现是因为我们的主要市场需求贫乏,以及我们目前的主要出口地为成长放缓的市场."
麦卡弗蒂同时提到,必要时英国央行应该探寻更多量化宽松及为贷款融资(Funding for Lending Scheme)以外的其他政策,但他淡化设定名目国内生产总值(GDP)的构想.
"这是在非比寻常状况下才会有用,"麦卡弗蒂表示."我不认为名目GDP目标是比其他方法更好的指标,我认为其存在特定问题,肯定是与如何衡量有关."(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透纽约/伦敦4月7日 - 纽约可可期货周五下挫近4%，跌至3月中来最低水准，因技术性卖盘和担心供应过剩。原糖上涨，因技术因素和回补空头，阿拉比卡咖啡也上涨。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。