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货币新闻 | 2014年 2月 25日 星期二 18:12 BJT

英国金融：央行委员麦卡弗蒂担心英镑进一步上涨

路透伦敦2月25日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二接受路透专访时表示：

* 英镑若进一步上涨，其会更为担心

* 若英镑进一步上涨，英国央行则需要在设定货币政策时考虑英镑强势

* 英镑在当前水准并为给英国出口商带来严重问题。(完)
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