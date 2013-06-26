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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 18:12 BJT

英国经济：复苏仍相当疲弱，更多刺激政策或有助于经济--央行货币政策委员

路透伦敦6月26日 - 英国央行货币政策委员迈尔斯表示：

* 关注收益率曲线对评估货币环境是至关重要的

* 英国经济复苏仍相当疲弱，进一步的资产购买可能有助于经济。(完)

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