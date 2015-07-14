英国金融：央行称未来货币市场角色“真正开放”

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“与危机前相比，银行业者对央行准备金的需求呈现结构性增长，部分归因于流动性监管，”Salmon称。
Salmon补充道，央行将在开始升息后的一段时间内保留现有系统，但他没有评论，如果央行确定有必要调整，应该采取什么样的新框架。
与此同时，倘若货币市场利率跌破0.5%的目标水平，央行可能会发债从市场回笼资金，但Salmon认为目前没有这个必要。
Salmon还称，除债券和有资产担保证券等资产外，还可以允许银行业者使用股权作为抵押品，目前央行在这一方面正取得进展，但还需要更多时间，预计相关工作还将持续至2016年底。(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 李婷仪/郑茵)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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