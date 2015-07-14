英国金融：央行称未来货币市场角色“真正开放”

“与危机前相比，银行业者对央行准备金的需求呈现结构性增长，部分归因于流动性监管，”Salmon称。

Salmon补充道，央行将在开始升息后的一段时间内保留现有系统，但他没有评论，如果央行确定有必要调整，应该采取什么样的新框架。

与此同时，倘若货币市场利率跌破0.5%的目标水平，央行可能会发债从市场回笼资金，但Salmon认为目前没有这个必要。

Salmon还称，除债券和有资产担保证券等资产外，还可以允许银行业者使用股权作为抵押品，目前央行在这一方面正取得进展，但还需要更多时间，预计相关工作还将持续至2016年底。(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 李婷仪/郑茵)