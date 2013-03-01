《英国央行焦点》保守央行渴求思想创新，各类政策选项百花齐放

**太狭隘？**

据说，英国央行很不想在经济需要更多助力的时候，让外界认为它仅会仰赖两、三种政策工具─利率、购债、以及刺激银行业放贷的新计画。

“央行想展现的是，首先、他们希望放松政策；其次、他们有一系列可用的选项。他们还未祭出所有的刺激举措--但有一段时间央行给人的感觉确实是招数已尽。”花旗首席英国经济分析师Michael Saunders说。

决策者的态度已较以往更清晰。比如说，他们相信以量化宽松搭配购债，对振兴经济仍有助益，尽管有些官员认为还有其他更好的选项。

而如果资产购置计画真的重启，那么推进的节奏可能和以往不同。金恩、迈尔斯和费希尔都支持将该计画规模增加250亿英镑。但费希尔周二表示，这可能只是长期措施的第一步，这使得英国央行比以往更向美联储现在使用的资产购置计画靠拢。

**卡尼驾到**

Capital分析师Redwood认为，央行某些新思维背后的影舞者可能是未来的新总裁卡尼。

“有很多传闻说卡尼上任之后将如何改善现状，所以央行官员们可能希望被看到他们已把这些事安排好。”她说。

担任加拿大央行总裁时，卡尼倡导明确的利率指导原则─要让市场明确知晓应该期待什么─但英国央行却常回避这么做。

2月的英国央行政策会议纪录显示，负利率以及其他政策选项，例如购进英国公债以外的资产等，都曾被列入考虑，而且也获得认同─这种情况以前曾多次出现过。

但这次情况可能不一样，部分是因为央行在2012年8月推出以融资换贷款计画获得成功回响，让央行更有信心。