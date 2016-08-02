焦点：英国央行料调降利率且可能实施更多刺激 以防经济陷入衰退

路透伦敦8月1日 - 英国央行看起来准备在周四下调利率，为2009年来首次，寻求防止英国公投决定退出欧盟导致经济陷入衰退。

英国央行甚至可能采取更多措施，向金融市场注入数以十亿计英镑资金。

自两周多以前英国央行维持利率不变，令市场颇感意外之后，调查显示经济大幅放缓。当时英国央行称，一旦完成有关退欧公投对经济影响的评估，未来三周可能会推出刺激措施，或许为“一系列措施”，央行决策者暗示8月可能采取行动。

周一公布的调查显示，7月英国制造业以逾三年来最快速度收缩，进一步表明英国退欧公投决定正在伤及经济增长。

这些报告有可能反映了对英国公投的第一反应，那么英国央行本周面临的问题是如何积极地做出反应。

英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)称，他希望用“大锤砸坚果”。但另一位决策者福布斯(Kristin Forbes)称，英国央行应当保持镇静，在更多确凿数据出炉前不要匆忙作出决定。

路透调查的多数经济学家预测，英国央行会至少降息25个基点至0.25%，而且有近一半的经济学家称，该行将重启自2012年末以来暂停的量化宽松购债计划。

“如果你正在靠近瀑布，那早点开始划水要比等到已经在瀑布边缘再划要好，”美银美林经济学家、前英国央行经济学家Robert Wood称。

Wood称，更宽松的货币政策需要数月才能帮助到经济。他预测，英国央行将宣布规模为500亿英镑(660亿美元)的资产购买计划。该行在2009年和2012年期间已购买了3,750亿英镑公债。

其他人表示，英国央行货币政策委员会(MPC)或许担心，在全球公债收益率处于纪录低位之际祭出更多量化宽松，可能会对银行业和市场产生难以预料的影响。

“从表面来看，近期调查数据预示明显衰退。不过，可能存在一些直觉反射的因素，MPC或许希望等到更多数据出炉后，再做出这样重大的决定，”汇丰分析师Simon Wells表示。

7月上半月进行的调查可能显示政治面短暂的乱象，因为卡梅伦辞去首相一职，保守党急于寻找继任者。包括英国央行内部研究在内的部分数据表明，各界对英国公投退欧的反应相当温和。

**MPC意见分歧**

英国央行总裁卡尼将在新闻会上公布政策决定，但不太可能获得MPC的全部支持。

MPC委员福布斯上月称，进一步放松货币政策有利有弊，英国央行应该等到更加明确的数据出炉后，再调整自身的应对举措。

在10年期英国公债收益率已经触及0.7%的纪录低位之际，降息和购债资产的效果也令人质疑。

“现阶段，货币政策几乎已能量耗尽，”美银的Wood表示。他补充说，最终政府可能必须增加支出或减税来提振经济。

汇丰的Wells曾供职于英国央行，他称卡尼可能暂时不会表示英国央行将采取与日本央行类似的行动，购买公债以支持财政刺激措施，而英国政府迄今只是暗示或许会采取财政刺激。

英国央行更有可能延长其融资换贷款计划(Funding for Lending Scheme，简称FLS)。该计划是英国央行向银行业提供低成本融资，促使银行向民间部门增加放贷；随着经济复苏，该计划正处于逐步退出过程中。

也可能采取其他措施，确保利率下降不会损及金融机构的放贷意愿。

英国央行还将公布最新的经济成长和通胀季度预估。自公投以来英镑挫跌12%，或许促使央行做出这样的预估：随着进口成本上涨，通胀率明年将超过央行2%的目标。

经济增速预估肯定会被下调，主要悬念是英国央行是否会预计经济陷入衰退。在公投之前，卡尼曾表示，如果英国公投决定退出欧盟，其中心假设是经济将明显放缓，而不会陷入衰退。(完)