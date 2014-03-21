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债券 | 2014年 3月 21日 星期五 18:28 BJT

英国金融：央行不应继续过度信任银行业者--前央行MPC委员普森

路透伦敦3月21日 - 前英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周五表示，最近伦敦出现金融丑闻后，英国央行有必要放弃与银行进行亲切友好谈话，及过度信任银行的文化。

普森表示，英国央行官员过度信任银行业者会自我规范、并能根除自家交易员的不良行为。他在2009年至2012年间担任MPC委员。

“真正最重要的是，英国央行不能再如此信任银行业者。这是持续了很久的文化。这不是腐败，但却是严重错误。”普森接受BBC电台采访时说。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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