英国人事：央行任命两位金融业人事担任审慎监管局外部委员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦7月27日 - 英国央行任命两位富有金融业工作经验的人士David Thorburn和Norval Bryson担任下属审慎监管局(PRA)的外部委员。PRA负责银行业的日常监管工作。
Bryson现任莱斯银行集团 旗下寿险商Scottish Widows的副董事长及TSB 的非执行董事，他将辞去这两个职位。
Thorburn是澳洲国民银行 旗下Clydesdale银行的前执行长。
“David在零售和商业银行业具有丰富的专业知识和经验，Norval在保险业亦是如此，这将(给PRA)带来很大好处，”英国央行总裁卡尼称。
英国央行委员会做出的这项任命获得了财政大臣奥斯本的批准，将于9月1日开始生效。由于缺少外部委员，英国央行还允许延长费希尔担任央行货币政策委员会(MPC)委员的期限。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”