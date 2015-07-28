英国人事：央行任命两位金融业人事担任审慎监管局外部委员

路透伦敦7月27日 - 英国央行任命两位富有金融业工作经验的人士David Thorburn和Norval Bryson担任下属审慎监管局(PRA)的外部委员。PRA负责银行业的日常监管工作。

Bryson现任莱斯银行集团 旗下寿险商Scottish Widows的副董事长及TSB 的非执行董事，他将辞去这两个职位。

Thorburn是澳洲国民银行 旗下Clydesdale银行的前执行长。

“David在零售和商业银行业具有丰富的专业知识和经验，Norval在保险业亦是如此，这将(给PRA)带来很大好处，”英国央行总裁卡尼称。