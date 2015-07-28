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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 08:57 BJT

英国人事：央行任命两位金融业人事担任审慎监管局外部委员

路透伦敦7月27日 - 英国央行任命两位富有金融业工作经验的人士David Thorburn和Norval Bryson担任下属审慎监管局(PRA)的外部委员。PRA负责银行业的日常监管工作。

Bryson现任莱斯银行集团 旗下寿险商Scottish Widows的副董事长及TSB 的非执行董事，他将辞去这两个职位。

Thorburn是澳洲国民银行 旗下Clydesdale银行的前执行长。

“David在零售和商业银行业具有丰富的专业知识和经验，Norval在保险业亦是如此，这将(给PRA)带来很大好处，”英国央行总裁卡尼称。

英国央行委员会做出的这项任命获得了财政大臣奥斯本的批准，将于9月1日开始生效。由于缺少外部委员，英国央行还允许延长费希尔担任央行货币政策委员会(MPC)委员的期限。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)

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