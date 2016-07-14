焦点：英国央行准备祭出新一波量化宽松 迎战英国脱欧冲击

2010年10月12日，一家银行的雇员在清点英镑现钞的资料图。 REUTERS/Sukree Sukplang

路透伦敦7月13日 - 在英国央行力保经济免受英国脱欧余波冲击下，量化宽松政策可能再度卷土重来；外界对此反应两极，投资人视此为击败衰退的利器，而反对者则抨击此将令贫富更加不均。

英国央行准备最快在周四降息，紧接着可能再度祭出庞大的债券购买计划；在全球金融危机以后，大规模购债计划被视为对扶持经济有功。

分析师们目前想知道的是，英国央行会如何量身打造量化宽松政策，以因应英国上月公投决议脱欧后所面临的问题。英国在公投结果出炉后，政局即陷入混乱，且引发经济陷入衰退的疑虑。

接受路透调查的分析师多数预计，英国央行周四将降息至0.25%的纪录新低，而后将推出延伸量化宽松计划，时间点可能落在8月。在2009年初金融危机肆虐时，英国曾采行上述计划。

继日本及美国央行之后，英国央行在2009年及2012年间曾动用3,750亿英镑购买政府债券，让资金充斥经济体系。

这项计划提振了资产价格，但也招致外界批评英国央行多为帮助拥有股票及房地产的有钱人。然而，量化宽松的拥戴者则指称，这项计划藉由广泛提振就业及降低借款成本，也惠及所有的家庭。

路透调查显示，英国央行下月料将宣布500亿英镑的额外资产购置计划，届时该行将把英国退欧的冲击反映至其经济预估。

“鉴于英国央行降息的空间狭小...如果他们想要更大幅度放宽政策，就必须进一步量化宽松，”牛津经济学院(Oxford Economics)经济学家Martin Beck表示。

英国央行总裁卡尼已表示，并不乐见降息至负值。

不过更多量化宽松的效果如何、以及英国央行是否会继续坚持只购买政府公债，则仍不明朗。

前英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示，金融市场运作失灵时，买债的效果最佳。而卡尼已表示，6月23日英国退欧公投造成的初步冲击后，市场已经运作良好。

另一方面，英国央行货币政策委员会委员威尔(Martin Weale)表示，在金融危机高峰之后，量化宽松仍具效果，证据表明量化宽松在2010-14年持续发挥效果。

威尔对量化宽松的信心，就是他近年来为何愿意投票支持升息的原因之一。

“问题在于他们要采取何种做法--是要透过传统的买债手段呢，还是要采取特殊作法，选择不同类别的资产？”Beck问道。

**实施“扭曲操作”**

四个发达国家央行都曾采用QE，使资产负债表规模激增至数万亿美元。

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2001年日本央行率先通过印钞购买公债，以抗击通缩。近来欧洲央行略微调整QE，大规模购买公司债。

如果有迹象显示英国企业投资快速下滑、融资成本开始上升，英国央行可能也采取相似做法。该行首次开始使用QE时，购买了少量的公司债。

德国商业银行分析师Peter Dixon表示，目前，英国公债可能再次成为央行扩大资产购买的主要目标。

“因为英国利率高于欧元区，央行购买英债的空间很大，而不必在市场的其他领域入手，”他说。

另一个选项是逆向实施美联储的“扭曲操作”。根据这个方案，英国央行将卖出期限较长的英债，同时买进期限较短的公债。这个操作可能帮助到房屋业主。

“这将降低短期英债的收益率和互换利率，从而给固息抵押贷款利率施加下降压力，”Investec分析师Philip Shaw表示。他说，超过80%的新增抵押贷款是固定利率，而且期限较短。

Fathom Consulting的分析师Tim Davis也主张采取这个策略。他说，“在我们看来，逆向实施‘扭曲操作’给市场的冲击更大。”(完)