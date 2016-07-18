英国央行官员称应注意不要让降息反而造成货币政策紧缩

路透伦敦7月18日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周一称，英国央行必须要非常小心，不要让降息反而造成货币政策紧缩。

威尔还重申，量化宽松过去曾是有效手段，但鉴于利率已经这么低，量化宽松的效果可能减弱。

他说英国央行在“探讨”利率能降到多低的问题，但也拿瑞士作为低利率引发不可预见后果的例子。低利率导致该国抵押贷款利率上升。

威尔是在伦敦由Resolution Foundation基金会主办的活动上发布演说后，回答问题时做出上述讲话的。他将在下月英国央行的货币政策委员会会议之后卸任。(完)