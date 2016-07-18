英国央行官员称应注意不要让降息反而造成货币政策紧缩

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月18日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周一称，英国央行必须要非常小心，不要让降息反而造成货币政策紧缩。
威尔还重申，量化宽松过去曾是有效手段，但鉴于利率已经这么低，量化宽松的效果可能减弱。
他说英国央行在“探讨”利率能降到多低的问题，但也拿瑞士作为低利率引发不可预见后果的例子。低利率导致该国抵押贷款利率上升。
威尔是在伦敦由Resolution Foundation基金会主办的活动上发布演说后，回答问题时做出上述讲话的。他将在下月英国央行的货币政策委员会会议之后卸任。(完)
(编译 艾茂林/李春喜 审校 孙茉莉/高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。