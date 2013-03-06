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货币新闻 | 2013年 3月 6日 星期三 18:17 BJT

重发-英国金融：金融政策委员会希望对杠杆有更大的权限--英国央行总裁

(重发以去掉标题中乱码)

路透伦敦3月6日 - 英国央行总裁金恩周三称：

* 金融政策委员会希望对杠杆有更大的权限

* 英国央行总裁金恩：多家银行仍大到不能倒，对于监管者而言这是最重大的单一问题

* 金恩：英国央行是否有足够的权限解决大到不能倒的问题仍是未知数(完)

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