英国金融：央行调查旗下员工是否知晓或参与操纵标售活动--金融时报

路透伦敦11月21日 - 英国金融时报报导称，英国央行正在调查旗下员工是否知晓、甚至协助操纵本行举行的标售活动，这些标售活动是该行在金融危机爆发后为向银行系统注入流动性而举行的。

报导称，正式调查已在今年夏季展开，央行已要求一名英国律师负责这项新调查；该律师曾负责调查外汇丑闻中英国央行扮演的角色。

英国央行发言人表示，他无法就此篇报导的细节置评。

“如果央行正在调查或检视旗下活动，就像其不定期的检查，那么通过媒体发表实时评论绝对不合适，”发言人称。

“我可以告诉你，目前没有进行、也未计划对任何雇员采取行动。”

金融时报援引知情人士报导称，是次调查将审视英国央行2007年底和2008年初进行的货币市场标售活动是否受到操纵，以及是否有员工参与操纵。

报导还称，作为调查的一部分，大约有10名员工受到约谈，央行为他们提供了辩护律师。

大约一周前，律师Anthony Grabiner和英国央行监督委员会带头的一项调查才得出结论，没有迹象显示央行员工存在与外汇交易丑闻有关的不当行为。

金融时报称，Grabiner已被任命进行这项新调查。