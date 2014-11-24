英国金融：央行调查旗下员工是否知晓或参与操纵标售活动--金融时报

日本经济：正在积聚动能，出口增长与预期的财政支持举措带来支撑--穆迪
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透伦敦11月21日 - 英国金融时报报导称，英国央行正在调查旗下员工是否知晓、甚至协助操纵本行举行的标售活动，这些标售活动是该行在金融危机爆发后为向银行系统注入流动性而举行的。
报导称，正式调查已在今年夏季展开，央行已要求一名英国律师负责这项新调查；该律师曾负责调查外汇丑闻中英国央行扮演的角色。
英国央行发言人表示，他无法就此篇报导的细节置评。
“如果央行正在调查或检视旗下活动，就像其不定期的检查，那么通过媒体发表实时评论绝对不合适，”发言人称。
“我可以告诉你，目前没有进行、也未计划对任何雇员采取行动。”
金融时报援引知情人士报导称，是次调查将审视英国央行2007年底和2008年初进行的货币市场标售活动是否受到操纵，以及是否有员工参与操纵。
报导还称，作为调查的一部分，大约有10名员工受到约谈，央行为他们提供了辩护律师。
大约一周前，律师Anthony Grabiner和英国央行监督委员会带头的一项调查才得出结论，没有迹象显示央行员工存在与外汇交易丑闻有关的不当行为。
金融时报称，Grabiner已被任命进行这项新调查。
英国央行上周解雇了首席外汇交易员，称发现有严重的不当行为，但与外汇丑闻无关。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透上海4月18日 - 中国宜宾翠屏农商行和济宁农商行最新公布2017年同业存单发行计 划，至此，已有481家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,539亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30