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货币新闻 | 2014年 7月 10日 星期四 07:53 BJT

《焦点》英央行可能在下月调降经济闲置产能估值--新任副总裁夏菲克

夏菲克与英国央行其他高官站在同一阵线。

她表示，该行将观望民间部门薪资增速是否会超过历史趋势，再决定是否升息，不过薪资增长只是要考虑的一系列指标之一。

夏菲克也表示，英国央行在利率高到需要再度下调时，再开始出售量化宽松计划中买进的3,750亿英镑(6,380亿美元)公债，是正确的做法。

夏菲克原在国际货币基金组织(IMF)工作，将于8月1日加入英国央行，成为货币政策委员会(MPC)与金融政策委员会的成员。

英国央行总裁卡尼3月进行人事调整时，宣布了对她的任命。卡尼希望央行制定利率政策和银行业监管能结合起来，反映其扩大后的新职能。
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