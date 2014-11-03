《热点透视》英国央行杠杆新规复杂、友好、有待完成

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott;编译 许娜

路透伦敦10月31日 - 英国央行新提出简单的股权与资产比率要求没有那么简单。不过，这项提议对银行业肯定是友好的：要求他们只需在2019年前达标即可，而其标准将不会高于4.95%，而且几乎可以肯定的是，实际操作起来这个标准还会降低。

英国规模最大的几家银行似乎有能力轻松达到这个要求，而且也应该能够实现2016年时约为3.9%的中期目标。提议较最初版本放水，使得银行业在计算杠杆比率时能够把股权类似工具--即所谓的额外一级资本算进去，而这部分资本可为杠杆率贡献达0.75个百分点。消息公布后，银行股10月31日纷纷走高：巴克莱 跳涨9%，苏格兰皇家银行 升6%，汇丰 亦跳涨1.5%。

央行决定维持目前为3%的最低标准--在2018年前，此标准适用于英国最大的八家银行。不过央行加上了两道缓冲。首先是针对具有系统风险性的银行，杠杆比率可能进一步提高至多1.05个百分点。这项风险缓冲要求针对的是全球系统性银行--正如巴塞尔委员会决定的那样，以及英国监管部门认为具有国内具体风险的银行。

第二项缓冲要求是酌情提高至多0.9个百分点，可供央行用来对抗资产泡沫。虽然这听起来可能像是一种惩罚，但目前为止还没这么做。

复杂之处在于计算风险加权资本要求35%杠杆比率的公式。根据这项比率与比率之比的要求，如果一家银行的普通股一级资本比率最低为10%，那么它的杠杆率要求将是3.5%。央行的这项举措旨在通过阻止负债较少的银行承担大量风险来防止资本套利，反之亦然。不过，这看来也是拐弯抹角的做法。

投资者和银行业者现在可能感到欢欣鼓舞，但英国央行的杠杆规定尚未完成，还需要获得英国议会的批准。此外，有关围栏(ring-fenced)银行所需资本与资产比率的新规要等到明年或更晚以后才会敲定。英国银行业资本规定的最终版本看来不太可能像原本那样严厉，但现在就沾沾自喜还为时尚早。(完) (译文审校 张明钧)