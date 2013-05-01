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货币新闻 | 2013年 5月 1日 星期三 16:00 BJT

英国经济：央行副总裁称有理由对英国经济寄予期望

他并称，“我认为还有很长的路要走，但当然有理由感到希望。”

塔克表示，上周公布的融资换贷款计划加强版并非“银色子弹”，但六个月内应该见到贷款方面的更多效果。

他还指出，负利率这种在2月讨论过的情形“多半不会”发生。(完) (编译 艾茂林/石冠兰 审校 李春喜)
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