英国央行MPC委员弗利葛称消费已见放缓 需谨慎对待利率问题

路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示，英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保持谨慎。

弗利葛重申自己认为过早升息比太晚升息更加危险的观点。他被认为是英国央行最为鸽派的政策制定者之一。

他也表示，薪资增长疲弱意味着当前的通胀上升不太可能演变为更加不利的局面。去年6月英国公投决定退欧后，英镑重挫推升了通胀。

“起初并未发生的消费活动放缓，目前似乎已经出现，”弗利葛在伦敦彭博办公室的演说中表示。

“鉴于薪资成长疲弱与通胀升高对实质所得造成冲击，我认为消费放缓的情况更有可能恶化而非逐渐消失。”

外界普遍预计英国央行今年将维持指标利率在纪录低位不变，并可能持续至2019年，因该央行正引导本国经济走出脱欧过程中的层层不确定性迷雾。

不过，英国央行的一位决策者--货币政策委员会(MPC)委员福布斯上月投票支持升息，其他委员亦称如果有迹象显示通胀提速程度超过预期、或者经济保持着2016年的动能，那么他们可能也会投票赞同升息。

弗利葛表示，他需要看到通胀压力超过英镑贬值的影响、或者家庭支出和借贷再度回升的迹象后，才会考虑升息。

他还警告，考虑到为期两年的退欧谈判刚刚才启动，企业支出可能会“更明显地”下滑，以因应退欧不确定性。

弗利葛在演讲中回应了外界对英国央行在去年退欧公投前发出警告的批评。当时该央行称，若公投决定退欧，英国经济将遭受到迅速且有力的打击。而目前为止，这种情况尚未出现。

他指出，英国央行一直都没有其他许多预测者那么悲观，而且无论如何，央行去年8月决定降息是正确的。“如果面对同样的处境，我还会这么做。”(完)