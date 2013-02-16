英国官员称英镑可能需要进一步贬值

美元升至三周高位 因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透伦敦2月16日 - 英国央行官员Martin Weale周六称，英镑可能需要进一步贬值，以纠正英国经济失衡的局面。
他指出，过去两年英国经济停滞不前，而尽管英镑在2007-2008年间贬值了25%，将经济向出口倾斜的努力仍收效甚微。
他在演讲稿中说：“要解决问题，最自然的途径可能就是英镑名义汇率下滑。”
Weale此番表态正值敏感时期。年初以来英镑已贬值近5%，而近日20国集团（G20）财长和央行官员聚集莫斯科，不公平的货币竞争正是重要议题之一，日本尤其受到瞩目，因该国经济刺激政策导致日圆自去年11月以来已大幅贬值20%。
而日本面临的许多问题在英国同样存在，包括经济增长疲弱。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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