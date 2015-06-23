更新版 1-英国金融：央行委员威尔称就业市场火热，应考虑升息

英国央行已经认定，薪资增长是其决定经济复苏何时强劲到足以支持升息时的一个关键因素。

多数分析师预计，央行在明年初以前不会升息。英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂上周表示，是今年底、还是2016年6月升息取决于数据表现。麦卡弗蒂是仅有的另一位曾在2014年底支持升息的MPC委员。

威尔今年初放弃升息的呼吁，之后不久油价便暴跌，拖累英国通胀率降至50多年低位。

“显然，这给我们提供了一些喘息的空间，”威尔称，但金融时报还称，威尔表示，这种情况即将结束。

对于企业认为英国央行若把利率自0.5%的纪录低位上调25个基点，则将造成巨大破坏，威尔提出了批评。