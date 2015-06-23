更新版 1-英国金融：央行委员威尔称就业市场火热，应考虑升息

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
英国央行已经认定，薪资增长是其决定经济复苏何时强劲到足以支持升息时的一个关键因素。
多数分析师预计，央行在明年初以前不会升息。英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂上周表示，是今年底、还是2016年6月升息取决于数据表现。麦卡弗蒂是仅有的另一位曾在2014年底支持升息的MPC委员。
威尔今年初放弃升息的呼吁，之后不久油价便暴跌，拖累英国通胀率降至50多年低位。
“显然，这给我们提供了一些喘息的空间，”威尔称，但金融时报还称，威尔表示，这种情况即将结束。
对于企业认为英国央行若把利率自0.5%的纪录低位上调25个基点，则将造成巨大破坏，威尔提出了批评。
“永远不调整利率所造成的影响，比调整利率以适应经济环境的影响更糟，”威尔称。(完) (编译 于春红/许娜；审校 张涛/张若琪)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。