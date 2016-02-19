英国利率：央行官员罕见评论市场升息预期，认为预期时间过晚--报载

路透伦敦2月19日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，如果央行如市场预期的那么久才升息，他会感到意外。

威尔的讲话刊登在周五的报纸专访中。这愈发显示部分英国央行官员对市场预期的2019年中期才会升息感到不安。英国央行副总裁康利夫昨天称这个预期毫无依据。

“如果升息要等待像市场暗示的那么久，我将会感到意外...但市场很可能被证明是正确的，”威尔在访问北爱尔兰时对Irish News表示。

英国央行官员很少评论市场对利率的预期，但也有例外，比如央行总裁卡尼2014年在市长官邸发表演讲时，他说升息可能比“市场预期来得早”。

目前市场预期该行可能将利率由纪录低点0.5%进一步下调，不过卡尼两周前表示，所有货币政策委员会成员都认为下一步行动仍可能是升息。

威尔是英国央行货币政策委员会任职时间最长的委员，他将于7月卸任。