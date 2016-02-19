英国利率：央行官员罕见评论市场升息预期，认为预期时间过晚--报载

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透伦敦2月19日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示，如果央行如市场预期的那么久才升息，他会感到意外。
威尔的讲话刊登在周五的报纸专访中。这愈发显示部分英国央行官员对市场预期的2019年中期才会升息感到不安。英国央行副总裁康利夫昨天称这个预期毫无依据。
“如果升息要等待像市场暗示的那么久，我将会感到意外...但市场很可能被证明是正确的，”威尔在访问北爱尔兰时对Irish News表示。
英国央行官员很少评论市场对利率的预期，但也有例外，比如央行总裁卡尼2014年在市长官邸发表演讲时，他说升息可能比“市场预期来得早”。
目前市场预期该行可能将利率由纪录低点0.5%进一步下调，不过卡尼两周前表示，所有货币政策委员会成员都认为下一步行动仍可能是升息。
威尔是英国央行货币政策委员会任职时间最长的委员，他将于7月卸任。
路透调查访问的分析师预测，该行将大约于今年年底时升息。(完)
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路透1月19日 - 纽约梅隆银行 周四公布，第四季获利增长29.0 4%，因支出下降和净利率营收上升。总营收上升1.75%，至37.9亿美元， 但不及分析师预期的38.5亿美元。 纽约梅隆银行周四盘初下跌2.8%，报44.94美元。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。