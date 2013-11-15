版本:
中国
债券 | 2013年 11月 15日 星期五 22:03 BJT

标题新闻：英国央行MPC委员威尔称央行不能无视通胀预期上升，可能需要在所有闲置产能用尽前加息

MPC为货币政策委员会

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐