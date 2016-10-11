英国央行官员称英镑若继续下跌并不意外

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月11日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周二称，如果英镑继续下跌他不会觉得意外，不过如果经济大幅放缓，英国央行可能“忽略”英镑疲软对通胀的影响，即便这种影响可能会持续多年。
“鉴于英国经常帐赤字的规模和持续时间，如果英镑进一步下跌我也不会意外，但我不确定会不会进一步贬值，”桑德斯书面对议员表示。
他表示，若脱欧的进程“崎岖不平”，可能令经济增长潜力远低于近期的趋势。
“如果这种情景发生，只要通胀预期和薪资增长仍然可控，那我预计货币政策委员会(MPC)将基本忽略英镑疲软对通胀的这些直接影响，即便这些影响持续多年。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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