英国议会开绿灯 英军开始轰炸叙境内“伊斯兰国”目标

英国政府一位消息人士表示，在英国议会投票支持对叙利亚境内“伊斯兰国”目标进行轰炸后，英军轰炸机周四已开始实施轰炸。消息人士称，英军“狂风”轰炸机从塞浦路斯境内阿克罗蒂里空军基地起飞，对叙利亚境内的相关目标进行了袭击。但该消息人士以国家安全为由，拒绝透露打击目标或参与轰炸的战机数量等具体信息。路透