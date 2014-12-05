“007”系列最新影片《SPECTRE》将于明年11月上映

路透英国IVER HEATH 12月4日（记者Rollo Ross） - 导演萨姆·门德斯周四称，007系列电影最新篇定名为《SPECTRE》。影片将围绕詹姆斯·邦德与一个与自己过去有关的犯罪组织展开。

门德斯现场公布了影片的演员阵容及邦德座驾--阿斯顿·马丁(Aston Martin)DB10，但未透露更多细节。丹尼尔·克雷格(Daniel Craig)将第四次出演詹姆斯·邦德。

克雷格对路透说道：“这一部会比《大破天幕杀机(Skyfall)》场面更宏大、更好看。”他称自己还与门德斯及编剧一起参与剧本创作。

门德斯在发布会上称，克里斯托夫·瓦尔茨(Christoph Waltz)将出演另一主角。意大利女星莫妮卡·贝鲁奇(Monica Bellucci)和法国女星蕾雅·赛杜(Lea Seydoux)将出演新的“邦女郎”。 索尼影视娱乐公司的声明中称：“有关邦德过去的一个神秘信息将他引向了揭开犯罪组织SPECTRE面纱之路。他的上司“M”将与政治势力斗争以维持特工组织的存活，邦德则会剥开层层谎言揭开SPECTRE背后的可怕真相。”

拉尔夫·费因斯、本·威士肖(Ben Whishaw)以及娜奥米·哈里斯(Naomie Harris)、罗里·金尼尔(Rory Kinnear)等演员也将再度出现在007影片中。

索尼影视娱乐预定该片于明年11月上映。门德斯称下周一将开始拍摄，取景地将包括伦敦、罗马、墨西哥城、摩洛哥丹吉尔及阿尔卑斯山等地。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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