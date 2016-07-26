英国债市：英国银团发售50年期通膨保值债券获得“非常强劲”需求

* 英国发售25亿英镑2065年到期通膨保值债券，吸引101亿英镑认购

* 银团发售中93%需求来自国内投资人

* 实质收益率创银团发售债券历来最低

路透伦敦7月26日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国发售50年期通膨保值债券吸引了“非常强劲的”需求，这是英国公投决定退欧以来首次透过银团发债。

英国发售25亿英镑，2065年到期通膨保值债券，实质收益率为-1.3245%，为透过银团发债历来最低经通胀调整回报水准。

英国债务管理局表示，此次发债吸引了101亿英镑认购，促使该机构将2016/17年度通膨保值债券银团发售计划规模扩大10亿英镑，至175亿英镑。

自英国退欧公投以来，投资人对英国公债的需求大致保持稳健。尽管在英国退欧公投后，英国经济和公共财政的风险增加，但市场普遍认为英债为避险资产。

1503 GMT，2065年到期通膨保值债券实质收益率为-1.311%，当日升7个基点，可比传统英债收益率 升2.8个基点。

9月英债期货 今日收低25个跳动点，跟随德债跌势。

高盛 、汇丰 、苏格兰皇家银行 、及桑坦德银行 为今日发售的簿记行。(完)

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