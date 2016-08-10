焦点：英国央行恢复量化宽松后首度未能达成购债目标

2014年5月15日，伦敦，图为英国央行总部前的行人。 REUTERS/Luke MacGregor

路透伦敦8月9日 - 英国央行周二计划购买逾10亿英镑长债，但最终获得的供应较目标短缺5,200万英镑(6,800万美元)，表明其最新经济刺激措施之一出了问题。

这是英国央行自2009年开始购买公债以振兴经济以来，首度未能找到足够的债券卖家来达成购债目标，进而导致英国债券收益率周二纷纷创下纪录低点。

相比11.70亿英镑的购债目标，投资人仅为英国央行提供11.18亿英镑15年期以上的英国公债；与提供大量短期公债让央行周一进行回购的盛况，形成相当大的反差。

英国央行上周四宣布降息并恢复量化宽松措施，以因应英国公投退欧的影响。本周二的公债逆向标售为周四以来央行首度试图购买长天期债券的操作。

“以公债本身来看，供应量没那么多并不令人惊讶，”法国兴业银行英国利率策略师Jason Simpson表示。

“不过这发生在第一周倒是有些意外…整个流程还在相当早期的阶段，这会令英国央行担忧。”

他也表示，由于当前的环境下，较长期公债提供的回报最高，因此投资人可能不愿出售这类公债，而且夏季期间这类公债的发行也较为不足。

英国上周宣布重启量化宽松，藉此因应退欧对经济所产生的部分冲击。但有批评者对于在利率已然位于纪录低位的情况下，进一步实施宽松货币政策能够提供多少刺激提出质疑。

英国央行上周表示，从现在起至10月底，每周将举行三次公债买回标售，买回期限3-7年、7-15年及超过15年等期别的公债。

投资者周一连忙将3-7年期公债卖给英国央行，因为其收益率已逼近零水平，这类券种曲线的潜在价格收益有限，且英国央行无意将利率调降至负值区域。

不过长期公债的流动性要低很多，且英国退休基金与保险业者对长债有强劲需求，因为他们需要为了满足监管要求持有长债。

在回购受挫后，20年期英债收益率触及纪录低点1.201%，30年期英债收益率大跌至1.3621%，这两个券种的收益率日内皆下跌超过5个基点。

五年期与10年期英债收益率也都触及纪录新低。(完)