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债券 | 2016年 8月 9日 星期二 23:22 BJT

重发-英国债市：英债收益率创纪录新低，因英央行首次购买长债未获足额供应

(修改标题以明确是购买长债)

路透伦敦8月9日 - 英国央行周二进行购买15年期以上英债的操作，计划购买规模为11.7亿英镑(15.2亿美元)，但未获足额供应，受此影响，英债收益率全线跌至纪录新低。

英国央行称，收到价值11.18亿英镑的供应，这意味着央行在暂停近四年后，重启量化宽松资产购买计划进行的首次购买长债的逆向标售，未能吸引到足够的供应。

央行称，将于周三0800GMT宣布将如何应对此次标购的结果。

20年期英债收益率 盘中触及1.212%的纪录低位，尾盘下跌5个基点至1.22%。

30年期英债收益率 盘中触及1.374%的纪录低位，尾盘下跌4.9个基点至1.385%。

五年至10年期英债收益率也触及纪录低位。

记者未能立即联系到英国央行对此作进一步置评。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)

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