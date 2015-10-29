英国债市：英债价格重挫，因美联储暗示可能在年底升息

路透伦敦10月29日 - 英债价格周四录得六个月来最大跌幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)重燃不久将开始近10年来首次升息的可能性。

美联储决策者在周三发表的政策声明中保留了12月升息的可能性，之前经济学家已经基本打消了年内升息的预期。

强劲的美国消费者支出数据和第三季度经济成长数据巩固了美国利率可能准备攀升的观点，打压美国、德国和英国公债重挫。

“今日的抛售相当猛烈，”巴克莱固定收益策略师Moyeen Islam说，“英债和德债价格均下跌约1个大点，主要受美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明影响。”

五年期英债收益率 上扬近13个基点，至1.28%，为逾一个月来最高水平，价格跌幅为4月以来最大。

10年期英债收益率 升13个基点，报1.92%，为9月17日以来最高。10年期英债/德债收益率差 扩阔5个基点，至141.2个基点，为5月英国大选以来最阔水平。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价