英国债市：英债收益率跌至本月最低，受土俄关系紧张影响

路透伦敦11月24日 - 英债收益率周二跌至本月最低水平，受土耳其战斗机在接近叙利亚边境上空击落一架俄罗斯战机的消息影响，另外，投资者等待英国年中预算更新的细节。

英债跟随美债等其他避险公债反弹，此前俄罗斯总统普京称，俄战机被击落事件“背后捅刀子”。

10年期英债收益率 下跌1个基点，报1.87%，稍早触及1.831%的10月28日以来最低水平。

短债和较长期公债收益率均触及创类似纪录，欧洲股市下跌逾1%。

“今天的很多交易是受到土耳其和俄罗斯事件的影响，因为消息公布之初，公债价格升至日高，”法国兴业银行策略师Jason Simpson称。

英债市场观察员现在关注财政大臣奥斯本的年中预算声明，其中将包括对英国政府借贷的最新预估。