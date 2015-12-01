英国债市：英债收益率触及逾一个月低位，此前美国制造业数据疲弱

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦12月1日 - 英债收益率周二跌至逾一个月来最低水平，此前的一项调查显示，美国制造业以2009年以来最快速度萎缩，令部份投资者暂时不理会对美国本月升息的普遍预期。
英国通过银团出售通膨保值公债，获得强劲需求。
对美国市场走势敏感的英债价格下跌，跟随美债走势，此前备受关注的美国供应管理协会(ISM)调查显示，美国11月制造业萎缩，为36个月来首见。
10年期英债收益率 下跌6个基点，报1.77%，稍早触及1.764%的10月27日以来最低水平。
短债和较长期英债收益率均触及创类似纪录。
“我们看到制造业调查令人失望，特别是美国制造业，英国数据也低迷，这提振了英债价格，推低收益率，”RIA Capital策略师Nick Stamenkovic称。
10年期英债和德债的收益率差 大幅下跌至129.7个基点，本日下跌约6个基点。
今日稍早，英国售出32.5亿英镑的2046年到期的通膨保值公债，收益率为0.125%，吸引了130亿英镑资金投标，实际收益率达到负值。(完)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。