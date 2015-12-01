英国债市：英债收益率触及逾一个月低位，此前美国制造业数据疲弱

路透伦敦12月1日 - 英债收益率周二跌至逾一个月来最低水平，此前的一项调查显示，美国制造业以2009年以来最快速度萎缩，令部份投资者暂时不理会对美国本月升息的普遍预期。

英国通过银团出售通膨保值公债，获得强劲需求。

对美国市场走势敏感的英债价格下跌，跟随美债走势，此前备受关注的美国供应管理协会(ISM)调查显示，美国11月制造业萎缩，为36个月来首见。

10年期英债收益率 下跌6个基点，报1.77%，稍早触及1.764%的10月27日以来最低水平。

短债和较长期英债收益率均触及创类似纪录。

“我们看到制造业调查令人失望，特别是美国制造业，英国数据也低迷，这提振了英债价格，推低收益率，”RIA Capital策略师Nick Stamenkovic称。

10年期英债和德债的收益率差 大幅下跌至129.7个基点，本日下跌约6个基点。