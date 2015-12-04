英国债市：英债价格连跌第二日，因美联储升息临近

路透伦敦12月4日 - 英债价格周五延续周四的大幅下跌走势，此前强劲的美国就业数据大大提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月升息的几率，尽管石油输出国组织(OPEC)意外决定不减产，限制了英债的跌幅。

10年期英债收益率 触及两周半高位的1.982%，此前公布的数据显示，美国11月新增21.1万个就业岗位，高于经济学家的预期。

但当OPEC会议未就产量上限达成一致后，英债价格缩小跌幅。伊朗称不考虑减产直至产量恢复至西方制裁前水平。

10年期英债收益率日内涨4个基点，报收1.93%，周四大涨13个基点，因欧洲央行德拉吉放宽政策的力度让市场失望。

Capital Economics分析师预计，英债市场仍将大幅波动，受美债和德债影响，美联储开始收紧货币政策后美债承压，而德债收益率处于纪录低位。(完)