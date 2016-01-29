英国债市：短期英债收益率可能录得2010年以来最大月跌幅

路透伦敦1月29日 - 英债收益率周五走低，短期英债收益率本月势将录得2010年以来最大月跌幅，之前日本央行将指标政策利率降至负值，进一步降低了英国央行短期内升息的可能性。

日本央行周五意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场。央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。

日本央行意外降息至负值区域后，英国公债价格跳升。

两年期英债收益率 跌至一年最低水平0.325%，最新下跌7.2个基点，报0.34%。本月可能累积下跌约32个基点，为2010年2月以来最大月度跌幅。

五年期英债收益率 重挫至去年2月2日以来最低0.890%，下跌超过10个基点，本月也可能录得2010年2月以来最大月跌幅。

短期英债期货<0#FSS:>急速攀升，表明市场进一步推后英央行首次升息时间预期至2017年底之后，英央行总裁卡尼可能在不到一周后提交的月报中预期中期通胀压力增加。

交投最活跃的2016年12月英债期货 劲扬10个跳动点，可能录得9月18日以来最大单日涨幅。

“日本央行采取意外行动后，每个人都认为，即便是立场最强硬的央行短期内升息的希望也很渺茫，”花旗的固定收益策略师Jamie Searle表示。

“我们目前预计各国利率‘将在更长时间内保持在较低水平’。”

10年期英债收益率 跌8个基点，报1.59%，稍早触及4月21日以来最低水平1.559%。

10年期英债/德债收益率差 收窄约3个基点，至124个基点。(完)

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