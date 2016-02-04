英国债市：英债收益率上涨，市场坚持英国央行几年后才会升息的观点

路透伦敦2月4日 - 金融市场周四坚持认为，英国央行可能将在几年后才会开始升息，尽管央行总裁卡尼称，这会令其超过通胀目标。

英国政府公债价格走势反复，因英国央行下调了经济增长预估，预计2016年通胀下降，此前央行维持利率不变，货币政策委员会唯一一位支持升息的委员改变了立场。

但整体英债收益率大涨，因油价走强，这也带动欧元区公债收益率上扬。

市场消化了英国央行首次升息时点为2018年年中左右，明年升息的几率不大。短期英镑利率期货<0#FSS:>基本持平于央行发布季度通胀报告前的水平。

根据市场对利率的观点，英国央行维持对通胀率预估不变，即通胀率将在几年内超过2%的目标，通常这表明，央行认为市场对升息时点押注被推迟得过久。

“实话说，我不太确定市场会对此感到特别在意，”SocGen利率策略师Jason Simpson称。

“考虑到所有的不确定性，我认为市场相信自己的判断，而不是看央行的两年通胀预估，”他称。