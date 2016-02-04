英国债市：英债收益率上涨，市场坚持英国央行几年后才会升息的观点

英国债市：两年期公债收益率触及两个月高位，因FED暗示将再次升息
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
路透伦敦2月4日 - 金融市场周四坚持认为，英国央行可能将在几年后才会开始升息，尽管央行总裁卡尼称，这会令其超过通胀目标。
英国政府公债价格走势反复，因英国央行下调了经济增长预估，预计2016年通胀下降，此前央行维持利率不变，货币政策委员会唯一一位支持升息的委员改变了立场。
但整体英债收益率大涨，因油价走强，这也带动欧元区公债收益率上扬。
市场消化了英国央行首次升息时点为2018年年中左右，明年升息的几率不大。短期英镑利率期货<0#FSS:>基本持平于央行发布季度通胀报告前的水平。
根据市场对利率的观点，英国央行维持对通胀率预估不变，即通胀率将在几年内超过2%的目标，通常这表明，央行认为市场对升息时点押注被推迟得过久。
“实话说，我不太确定市场会对此感到特别在意，”SocGen利率策略师Jason Simpson称。
“考虑到所有的不确定性，我认为市场相信自己的判断，而不是看央行的两年通胀预估，”他称。
10年期英债收益率 最新上涨4个基点，报1.57%，周三触及10个月低位1.488%。10年期英债/德债 收益率差走宽约2.5个基点，至126.5个基点。(完)
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 上限6.30% AA- 1/20
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。