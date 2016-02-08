英国债市：对全球经济的担忧将短期英债收益率推至2013年中以来低位

路透伦敦2月8日 - 投资者周一纷纷买入避险的英国公债，令短期英国公债收益率跌至2013年中以来最低水平，此前对全球金融体系健康状况的担忧令股市急跌。

欧元区银行股急跌，因对欧元区银行应对欧洲央行负利率的能力的担忧浮现，英债价格料将录得自去年7月7日以来的最大单日涨幅，当时希腊出现新的危机的担忧大增。

五年期英债收益率 跌至0.747%，为2013年5月9日以来的最低水平，后升至0.755%，全日下跌12个基点。

10年期英债收益率 在所有不同期限的公债中跌幅最大， 全日下跌15个基点，报1.415%，稍早触及1.408%，为去年2月3日以来的最低水平。

英债表现远好于同比德债。

10年期英债和可比德债收益率差缩小大约7个基点，报119个基点，为逾两周来最窄，ADM Investor Services strategist策略师Marc Ostwald称，这部分地反映了德债已经处于历史最低水平的事实。(完)