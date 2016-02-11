英国债市：10年期英债收益率创纪录新低，英国央行升息预期消除

路透伦敦2月11日 - 英国10年期公债收益率周四创纪录新低，对英国央行未来升息的预期消除，因对全球经济的担忧令股市再次大跌。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周三称，美联储可能坚持今年进一步升息的计划，但投资者关注的是她对全球经济风险的有关评论。

股市大跌，指标德债和英债收益率下挫，英镑兑避险的日圆跌近3%。

10年期英债 收益率创1.225%的纪录新低，最新报1.277%，全日下跌14个基点。

10年期英债收益率今年至今已经下跌约70个基点，仅本周就下跌了35个基点。

尽管英国央行总裁卡尼上周还在说，所有决策者仍预计央行的下一步行动是升息，而不是降息，但市场对升息的预期已经消失。

短期英镑利率期货<0#FSS:>飙涨，2019年合约及更远期合约上涨20个跳动点或更多。

“市场已经不再预计升息了，至少近期是这样的，”瑞银的利率策略师John Wraith称。