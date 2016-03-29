英国债市：英国10年期公债收益率触及三周低点，因油价下滑

路透伦敦3月29日 - 英国10年期公债价格周二触及三周高点，因油价下滑预示通胀将保持低位，且股市下跌。

油价下滑，因供应看似将持续增加，看来短期内需求不太可能跟上供应步伐，这可能压制整个西方经济体本已较低的通胀水平。

美债、英债和德债等高评级固定收益资产价格因此上涨。

10年期英债收益率 下跌多至5个基点，至1.404%，为3月 8日以来最低，当时因中国的疲弱经济数据令避险的公债价格反弹。

10年期英债收益率尾盘报1.418%，全日下跌4个基点。

其它较短期和较长期英债收益率也下滑。

10年期英债和10年期德债收益率差缩小约1个基点，至126.5个基点。(完)

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