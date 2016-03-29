英国债市：英国10年期公债收益率触及三周低点，因油价下滑

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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路透伦敦3月29日 - 英国10年期公债价格周二触及三周高点，因油价下滑预示通胀将保持低位，且股市下跌。
油价下滑，因供应看似将持续增加，看来短期内需求不太可能跟上供应步伐，这可能压制整个西方经济体本已较低的通胀水平。
美债、英债和德债等高评级固定收益资产价格因此上涨。
10年期英债收益率 下跌多至5个基点，至1.404%，为3月 8日以来最低，当时因中国的疲弱经济数据令避险的公债价格反弹。
10年期英债收益率尾盘报1.418%，全日下跌4个基点。
其它较短期和较长期英债收益率也下滑。
10年期英债和10年期德债收益率差缩小约1个基点，至126.5个基点。(完)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导