英国债市：长期英债收益率触及三个月高位，因德债下挫

路透伦敦4月21日 - 长期英债收益率周四触及三个月高位，受欧元区公债收益率上涨提振，因此前欧洲央行总裁德拉吉为过去实施的政策措施辩护，且油价一度升至五个月高位。

在德拉吉结束例行记者会后，20年期英债收益率 升至1月22日来最高的2.297%，尾盘报2.28%，当日大涨8个基点。

英债收益率全线上涨，但10年期英债 收益率涨幅最大，劲升约10个基点，报1.58%，升幅为2月12日来最大。

10年期英债收益率一度升至2月2日来最高水准1.604%。

苏格兰皇家银行利率策略师Simon Peck表示，英债收益率跟随德债等其他主要公债走向，对英国稍早公布的零售销售和公共财政数据无甚反应。

德拉吉今日的讲话主要是在为德国所批评的过去实施的政策措施辩解，而不是为实施进一步刺激措施打基础。

德拉吉讲话后，10年期英债较可比德债 利差扩阔约4个基点，报136.6个基点，为11月底来最宽，尾盘报136个基点。

Peck表示，预计收益率差将继续扩阔，以反映英国和欧元区货币政策前景的差异。(完)

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