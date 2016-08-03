英国债市：市场完全消化降息预期，如英国央行令市场失望则债市将受挫

路透伦敦8月3日 - 金融市场完全消化了英国央行周四将进行2009年以来首次降息的预期，意味着如果央行太缩手缩脚的话，公债可能遭遇抛售。

英国央行总裁卡尼在6月23日英国公投决定脱离欧盟后极不寻常地明确表示，可能需要在夏季放宽货币政策，市场对上个月没有降息大失所望。

7月会议记录显示，大多数决策者可能支持8月放宽政策。此后进行的调查显示，经济以金融危机以来最快速度萎缩，令周四决定降息的预期升温。

几乎所有接受路透调查的经济学家预计，英国央行本周将下调借贷成本25个基点，但在是否恢复公债购买计划方面存在分歧。

RBC Capital Markets首席欧洲策略师Peter Schaffrik称，利率远期期货完全消化了周四降息25个基点的可能性，以及之后继续以更小幅度调降利率的部分可能性。

“对于较短期公债，有收益率上行的风险，因为我们消化了降息的预期，我认为市场消化的量化宽松举措规模较大，如果没有采取行动，英债将遭抛售，”Schaffrik称。

英债收益率周三在窄幅区间内波动，投资者不愿在周四央行作出利率决定前下大赌注，央行周四还将发布对经济的最新展望。

10年期英债 收益率下跌1.7个基点，至0.79%，脱离了上周触及的0.686%的记录低点。美国民间就业报告发布后，英债期货跟随美债一同上涨。

两年期英债收益率 持平于0.19%，远离公投数日后触及的0.063%的2012年以来最低水平。(完)

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