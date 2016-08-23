英国债市：英国央行在公债回购计划中为长期公债支付高价

更新版 1-意大利评等：DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透伦敦8月23日 - 英国央行周二为从投资者手中购买的公债支付了高价，这一最新迹象表明，其旨在缓解经济遭受英国脱欧打击的计划可能比事先预想地面临更多挑战。
英国央行周二称，作为其量化宽松计划的一部分，本次投资者提供的长期公债数量少于上周的类似标售。
投标倍数从8月16日的2.67降到1.54，共买入11.7亿英镑15年期和更长期限的公债。
在所谓的逆向标售结束后，英债价格上涨，英债期货 跳涨近40个跳动点，10年期英债 收益率跌向更加接近最近创下的纪录低位，德债收益率也触及一周低位。
英国央行8月早些时候开始恢复公债购买计划，是旨在缓解经济遭受英国6月公投脱欧打击的大规模计划中的一部分。
这是英国央行过去三周内第二次在买到足够多的长期公债方面遇到困难。长期公债通常比中短期公债流动性要小。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
路透伦敦1月13日 - 欧债收益率(殖利率)周五上升，因美国政策制定者的讲话引发市场担心，美国货币政策收紧速度可能要快于先前预期。