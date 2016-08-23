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债券 | 2016年 8月 24日 星期三 00:15 BJT

英国债市：英国央行在公债回购计划中为长期公债支付高价

路透伦敦8月23日 - 英国央行周二为从投资者手中购买的公债支付了高价，这一最新迹象表明，其旨在缓解经济遭受英国脱欧打击的计划可能比事先预想地面临更多挑战。

英国央行周二称，作为其量化宽松计划的一部分，本次投资者提供的长期公债数量少于上周的类似标售。

投标倍数从8月16日的2.67降到1.54，共买入11.7亿英镑15年期和更长期限的公债。

在所谓的逆向标售结束后，英债价格上涨，英债期货 跳涨近40个跳动点，10年期英债 收益率跌向更加接近最近创下的纪录低位，德债收益率也触及一周低位。

英国央行8月早些时候开始恢复公债购买计划，是旨在缓解经济遭受英国6月公投脱欧打击的大规模计划中的一部分。

这是英国央行过去三周内第二次在买到足够多的长期公债方面遇到困难。长期公债通常比中短期公债流动性要小。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)

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