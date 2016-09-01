英国债市：长期英债收益率触及四周高位，受制造业PMI数据提振

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透伦敦9月1日 - 英国长期公债收益率周四升至约一个月高位，因强劲的制造业调查报告可能促使英国央行重新考虑是否需要再度降息。
英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)飙升至10个月高位53.3，此前在公投退欧之后曾在7月跌至三年低点。 数据公布后，英债表现远逊于德债和美债。
10年期英债 收益率升4个基点，报0.68%，稍早一度升至8月4日来最高的0.721%。英国央行在8月4日推出降息和购债刺激措施。
不过相比最新的制造业调查，下周一将公布的服务业PMI对央行政策制定者的观点要重要的多。
10年期英债较可比德债 利差升至8月4日来最高的76.6个基点，尾盘升约4个基点，报74.6个基点。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。