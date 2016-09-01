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债券 | 2016年 9月 1日 星期四 23:50 BJT

英国债市：长期英债收益率触及四周高位，受制造业PMI数据提振

路透伦敦9月1日 - 英国长期公债收益率周四升至约一个月高位，因强劲的制造业调查报告可能促使英国央行重新考虑是否需要再度降息。

英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)飙升至10个月高位53.3，此前在公投退欧之后曾在7月跌至三年低点。 数据公布后，英债表现远逊于德债和美债。

10年期英债 收益率升4个基点，报0.68%，稍早一度升至8月4日来最高的0.721%。英国央行在8月4日推出降息和购债刺激措施。

不过相比最新的制造业调查，下周一将公布的服务业PMI对央行政策制定者的观点要重要的多。

10年期英债较可比德债 利差升至8月4日来最高的76.6个基点，尾盘升约4个基点，报74.6个基点。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)

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