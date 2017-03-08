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债券 | 2017年 3月 9日 星期四 01:19 BJT

英国债市：收益率触及两周高位，因计划发行英债数量意外小幅增加

路透伦敦3月8日 - 英债收益率触及两周高位，此前英国称计划发行比市场预期地更多的公债，尽管财政大臣哈蒙德在周三发布的年度预算案中基本保持现有的财政计划不变。

英国债务管理局(DMO)称，计划在从4月开始的2017/18财年发行1,151亿英镑公债，远低于当前财年的1,465亿英镑。

但这仍比路透调查的一级交易员预计的多50亿英镑。

一些人对DMO决定明年将公债库存减少95亿英镑感到意外，这将导致计划发行英债数量小幅增加。

在DMO公布消息后，10年期英债收益率触及两周高位的1.251%，该收益率之前在美国劳动力市场乐观报告的带动下已经升高，尾盘报1.23%，全日上涨约4个基点。

两年期英债和30年期英债也接近两周高位，短债基本持平。(完) (编译 刘静；审校)
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